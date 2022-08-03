Ветреный. Сезон 3. Серия 103
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
103-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 103 смотреть онлайн

О сериале

Джихан навещает Рейян и извиняется перед девушкой — он кается за то, что не принимал ее семью, и обещает защищать внуков. Азра собирается уехать с родной матерью, но девушку похищает Азизе — по мнению женщины, только так можно остановить Фюсун и вернуть Умута домой. В это время Миран продолжает поиски сына и выходит на след преступников.

Вернется ли новорожденный Умут домой, узнаем в 103 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Сериал смотреть в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»