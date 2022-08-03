Джихан навещает Рейян и извиняется перед девушкой — он кается за то, что не принимал ее семью, и обещает защищать внуков. Азра собирается уехать с родной матерью, но девушку похищает Азизе — по мнению женщины, только так можно остановить Фюсун и вернуть Умута домой. В это время Миран продолжает поиски сына и выходит на след преступников.



Вернется ли новорожденный Умут домой, узнаем в 103 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Сериал смотреть в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

