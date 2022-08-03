Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 103 смотреть онлайн
О сериале
Джихан навещает Рейян и извиняется перед девушкой — он кается за то, что не принимал ее семью, и обещает защищать внуков. Азра собирается уехать с родной матерью, но девушку похищает Азизе — по мнению женщины, только так можно остановить Фюсун и вернуть Умута домой. В это время Миран продолжает поиски сына и выходит на след преступников.
Вернется ли новорожденный Умут домой, узнаем в 103 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Сериал смотреть в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар