Ветреный. Сезон 3. Серия 102
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
102-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 102 смотреть онлайн

О сериале

Фюсун ставит Шадоглу условие: ее отпускают из плена, а она возвращает младенца. Миран соглашается помочь убийце отца подставить Джихана. Тем временем Рейян ссорится с мужем из-за того, что новая месть подвергла опасности ее ребенка. Однако ситуацию решает спасти Азра — девушка готовится уехать из города с родной матерью, чтобы спасти семью Шадоглу от проклятия.

Согласится ли Фюсун остановить войну с заклятым врагом, узнаем в 102 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Онлайн на русском языке мелодрама доступна на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»