Фюсун ставит Шадоглу условие: ее отпускают из плена, а она возвращает младенца. Миран соглашается помочь убийце отца подставить Джихана. Тем временем Рейян ссорится с мужем из-за того, что новая месть подвергла опасности ее ребенка. Однако ситуацию решает спасти Азра — девушка готовится уехать из города с родной матерью, чтобы спасти семью Шадоглу от проклятия.



Согласится ли Фюсун остановить войну с заклятым врагом, узнаем в 102 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Онлайн на русском языке мелодрама доступна на Wink прямо сейчас!

