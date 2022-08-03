Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 102 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун ставит Шадоглу условие: ее отпускают из плена, а она возвращает младенца. Миран соглашается помочь убийце отца подставить Джихана. Тем временем Рейян ссорится с мужем из-за того, что новая месть подвергла опасности ее ребенка. Однако ситуацию решает спасти Азра — девушка готовится уехать из города с родной матерью, чтобы спасти семью Шадоглу от проклятия.
Согласится ли Фюсун остановить войну с заклятым врагом, узнаем в 102 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Онлайн на русском языке мелодрама доступна на Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар