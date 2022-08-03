Азизе признается Рейян, что намерена наказать убийц сына, и девушка умоляет женщину вновь стать доброй Аише. В это время Миран продолжает поиски преступника, что совсем не нравится его жене — Рейян обвиняет мужа в том, что он бросил ее с ребенком. Опасения девушки оказываются ненапрасными — Фюсун приказывает похитить новорожденного Умута, чтобы обезопасить себя от пули Шадоглу.



Удастся ли Фюсун забрать ребенка, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 101 серия 3 сезона доступна онлайн на Wink уже сейчас!

