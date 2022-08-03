Ветреный. Сезон 3. Серия 101
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
101-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 101 смотреть онлайн

О сериале

Азизе признается Рейян, что намерена наказать убийц сына, и девушка умоляет женщину вновь стать доброй Аише. В это время Миран продолжает поиски преступника, что совсем не нравится его жене — Рейян обвиняет мужа в том, что он бросил ее с ребенком. Опасения девушки оказываются ненапрасными — Фюсун приказывает похитить новорожденного Умута, чтобы обезопасить себя от пули Шадоглу.

Удастся ли Фюсун забрать ребенка, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 101 серия 3 сезона доступна онлайн на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»