Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 101 смотреть онлайн
О сериале
Азизе признается Рейян, что намерена наказать убийц сына, и девушка умоляет женщину вновь стать доброй Аише. В это время Миран продолжает поиски преступника, что совсем не нравится его жене — Рейян обвиняет мужа в том, что он бросил ее с ребенком. Опасения девушки оказываются ненапрасными — Фюсун приказывает похитить новорожденного Умута, чтобы обезопасить себя от пули Шадоглу.
Удастся ли Фюсун забрать ребенка, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 101 серия 3 сезона доступна онлайн на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар