Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Султан убеждается, что Аслан — единственный наследник семьи Асланбеев. Фырат и Миран ссорятся во дворе особняка, однако не все знают, что их драка является спектаклем для Азизе. Рейян приезжает в суд для развода, но находит средство, чтобы отсрочить процесс. Между тем Махфуз не понимает, почему Аслан еще не передал письмо Дильшах в нужные руки и не остановил войну.
Почему Аслан не хочет помочь Мирану узнать правду, увидим в очередном эпизоде любимой истории. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — 10 серия 3 сезона доступна в хорошем качестве уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар