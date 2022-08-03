Ветреный. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
10-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Султан убеждается, что Аслан — единственный наследник семьи Асланбеев. Фырат и Миран ссорятся во дворе особняка, однако не все знают, что их драка является спектаклем для Азизе. Рейян приезжает в суд для развода, но находит средство, чтобы отсрочить процесс. Между тем Махфуз не понимает, почему Аслан еще не передал письмо Дильшах в нужные руки и не остановил войну.

Почему Аслан не хочет помочь Мирану узнать правду, увидим в очередном эпизоде любимой истории. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — 10 серия 3 сезона доступна в хорошем качестве уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»