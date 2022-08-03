Султан убеждается, что Аслан — единственный наследник семьи Асланбеев. Фырат и Миран ссорятся во дворе особняка, однако не все знают, что их драка является спектаклем для Азизе. Рейян приезжает в суд для развода, но находит средство, чтобы отсрочить процесс. Между тем Махфуз не понимает, почему Аслан еще не передал письмо Дильшах в нужные руки и не остановил войну.



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