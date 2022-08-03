Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 99 смотреть онлайн
О сериале
Рейян соглашается выслушать Хазара, но признается, что еще не готова броситься в его объятия. Миран подбадривает жену и делится воспоминаниями о собственном отце — он мало его помнит и сожалеет об этом. Рейян просит мужа ради любви и светлого будущего отказаться от мести — по мнению девушки, только так они обретут покой. Миран же принимает одно из самых важных решений в жизни.
Откажется ли Миран от возмездия, увидим в новом эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 99 серия 2 сезона доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар