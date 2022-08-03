Рейян соглашается выслушать Хазара, но признается, что еще не готова броситься в его объятия. Миран подбадривает жену и делится воспоминаниями о собственном отце — он мало его помнит и сожалеет об этом. Рейян просит мужа ради любви и светлого будущего отказаться от мести — по мнению девушки, только так они обретут покой. Миран же принимает одно из самых важных решений в жизни.



Откажется ли Миран от возмездия, увидим в новом эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 99 серия 2 сезона доступна на Wink уже сейчас!

