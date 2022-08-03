Ветреный. Сезон 2. Серия 99
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
99-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 99 смотреть онлайн

О сериале

Рейян соглашается выслушать Хазара, но признается, что еще не готова броситься в его объятия. Миран подбадривает жену и делится воспоминаниями о собственном отце — он мало его помнит и сожалеет об этом. Рейян просит мужа ради любви и светлого будущего отказаться от мести — по мнению девушки, только так они обретут покой. Миран же принимает одно из самых важных решений в жизни.

Откажется ли Миран от возмездия, увидим в новом эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 99 серия 2 сезона доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»