Ветреный. Сезон 2. Серия 98
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
98-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 98 смотреть онлайн

О сериале

Миран решает приободрить жену и привозит в деревню двух лошадей. Сердце Рейян постепенно тает — она отправляется на прогулку с мужем и соглашается его выслушать. Однако девушка внезапно пропадает, а ее коня находят недалеко от особняка Шадоглу. Миран отправляется на поиски Рейян и получает новое сообщение от неизвестного доброжелателя.

Зачем аноним присылает записки молодым людям, узнаем в 98 эпизоде. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — все серии подряд на русском языке доступны на нашем онлайн-сервисе в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»