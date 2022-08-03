Миран решает приободрить жену и привозит в деревню двух лошадей. Сердце Рейян постепенно тает — она отправляется на прогулку с мужем и соглашается его выслушать. Однако девушка внезапно пропадает, а ее коня находят недалеко от особняка Шадоглу. Миран отправляется на поиски Рейян и получает новое сообщение от неизвестного доброжелателя.



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