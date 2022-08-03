Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 98 смотреть онлайн
О сериале
Миран решает приободрить жену и привозит в деревню двух лошадей. Сердце Рейян постепенно тает — она отправляется на прогулку с мужем и соглашается его выслушать. Однако девушка внезапно пропадает, а ее коня находят недалеко от особняка Шадоглу. Миран отправляется на поиски Рейян и получает новое сообщение от неизвестного доброжелателя.
Зачем аноним присылает записки молодым людям, узнаем в 98 эпизоде. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — все серии подряд на русском языке доступны на нашем онлайн-сервисе в HD-качестве!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар