Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 97 смотреть онлайн
О сериале
Хазар и Миран узнают о том, что Рейян снова скрылась в деревне. Азизе находит информацию о настоящем отце наследницы Шадоглу и передает ее девушке — однако та не идет на поводу у злой женщины. В доме Асланбеев тоже узнают правду о происхождении Рейян — Султан не понимает мотивов Азизе и решает поделиться мыслями с Джиханом.
Докопаются ли до истины враждующие семьи, узнаем в 97 эпизоде сериала «Ветреный». Все серии на русском языке доступны на нашем онлайн-сервисе Wink — подписывайтесь и смотрите их без рекламы прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар