Хазар и Миран узнают о том, что Рейян снова скрылась в деревне. Азизе находит информацию о настоящем отце наследницы Шадоглу и передает ее девушке — однако та не идет на поводу у злой женщины. В доме Асланбеев тоже узнают правду о происхождении Рейян — Султан не понимает мотивов Азизе и решает поделиться мыслями с Джиханом.



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