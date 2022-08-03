Ветреный. Сезон 2. Серия 97
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
97-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 97 смотреть онлайн

О сериале

Хазар и Миран узнают о том, что Рейян снова скрылась в деревне. Азизе находит информацию о настоящем отце наследницы Шадоглу и передает ее девушке — однако та не идет на поводу у злой женщины. В доме Асланбеев тоже узнают правду о происхождении Рейян — Султан не понимает мотивов Азизе и решает поделиться мыслями с Джиханом.

Докопаются ли до истины враждующие семьи, узнаем в 97 эпизоде сериала «Ветреный». Все серии на русском языке доступны на нашем онлайн-сервисе Wink — подписывайтесь и смотрите их без рекламы прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»