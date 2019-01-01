Ветреный. Сезон 2. Серия 95
Wink
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Ветреный
2-й сезон
95-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 95 смотреть онлайн

Сюжет

Харун и Ярен приезжают после спешной свадьбы в отель, где девушка решает избавиться от мужа. Фырат узнает от Генюль о фальшивых документах на усыновление и выясняет отношения с Азизе. Ситуацию обостряет и то, что Эсма продолжает жить с бабушкой и не собирается покидать ее. Миран рассказывает лучшему другу, что его жена — приемная дочь Хазара, и вгоняет Фырата в еще большую депрессию. Между тем Рейян приезжает на вокзал, чтобы покинуть Мидьят.

Переедет ли девушка в другой город, узнаем в 95 эпизоде. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 2 сезон на русском языке доступен на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

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7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»

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