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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 95 смотреть онлайн
Сюжет
Харун и Ярен приезжают после спешной свадьбы в отель, где девушка решает избавиться от мужа. Фырат узнает от Генюль о фальшивых документах на усыновление и выясняет отношения с Азизе. Ситуацию обостряет и то, что Эсма продолжает жить с бабушкой и не собирается покидать ее. Миран рассказывает лучшему другу, что его жена — приемная дочь Хазара, и вгоняет Фырата в еще большую депрессию. Между тем Рейян приезжает на вокзал, чтобы покинуть Мидьят.
Переедет ли девушка в другой город, узнаем в 95 эпизоде. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 2 сезон на русском языке доступен на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар