Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 94 смотреть онлайн
О сериале
Рейян рассказывает Мирану, что из-за лжи отца и матери лишилась образования и возможности работать. Асланбей пытается подбодрить девушку, но тщетно — она в очередной раз прогоняет мужа. Генюль умоляет Султан не становиться похожей на Азизе, но женщина начинает чувствовать вкус власти. Между тем Шадоглу узнают о решении Рейян жить самостоятельно.
Сможет ли девушка бросить семью и мужа, узнаем в 94 эпизоде. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — все сезоны смотреть онлайн можно без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар