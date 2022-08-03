Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 94 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 94
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Рейян рассказывает Мирану, что из-за лжи отца и матери лишилась образования и возможности работать. Асланбей пытается подбодрить девушку, но тщетно — она в очередной раз прогоняет мужа. Генюль умоляет Султан не становиться похожей на Азизе, но женщина начинает чувствовать вкус власти. Между тем Шадоглу узнают о решении Рейян жить самостоятельно.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

