Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 93 смотреть онлайн
О сериале
Махмут привозит Гюль в дом Азизе — но девочку быстро находят Миран и Хазар. Генюль в разговоре с Эсмой понимает, что Фырат не может быть ее братом, и снова разочаровывается в главе рода Асленбеев. Рейян по-прежнему живет в деревне с бабушкой Шюкрой, однако Миран не собирается оставлять жену наедине со своими мыслями.
Сможет ли обиженная Рейян заново открыть сердце Асланбею, увидим в 93 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink и смотрите турецкий сериал «Ветреный» в хорошем качестве уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар