Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 93 смотреть онлайн

Махмут привозит Гюль в дом Азизе — но девочку быстро находят Миран и Хазар. Генюль в разговоре с Эсмой понимает, что Фырат не может быть ее братом, и снова разочаровывается в главе рода Асленбеев. Рейян по-прежнему живет в деревне с бабушкой Шюкрой, однако Миран не собирается оставлять жену наедине со своими мыслями.



Сможет ли обиженная Рейян заново открыть сердце Асланбею, увидим в 93 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink и смотрите турецкий сериал «Ветреный» в хорошем качестве уже сейчас!



