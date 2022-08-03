Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 92 смотреть онлайн
Рейян пытается прогнать Мирана и Хазара из деревни — она обвиняет мужчин в том, что только они заставляли ее мучиться. Шюкран узнает, как начались отношения между его внуком и девушкой, и выдворяет Асланбея. Харун принимает решение жениться на Ярен, однако молодой человек вынужден сделать это не по своей воле. Тем временем в особняке Шадоглу узнают о пропаже маленькой Гюль.
Куда же делась сестра Рейян, узнаем в 92 эпизоде 2 сезона. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — смотреть все серии в хорошем качестве можно прямо сейчас!
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
