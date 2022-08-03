Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 92 смотреть онлайн

Рейян пытается прогнать Мирана и Хазара из деревни — она обвиняет мужчин в том, что только они заставляли ее мучиться. Шюкран узнает, как начались отношения между его внуком и девушкой, и выдворяет Асланбея. Харун принимает решение жениться на Ярен, однако молодой человек вынужден сделать это не по своей воле. Тем временем в особняке Шадоглу узнают о пропаже маленькой Гюль.



