Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 91 смотреть онлайн
О сериале
Насух отправляет Ярен в ссылку в деревню — и спасти девушку от пожизненной работы в свинарнике может только Харун. В это время Миран приезжает к Азизе, чтобы узнать, знала ли она про родословную Рейян. Однако бабушка в очередной раз гнет свою линию и врет внуку. Рейян же остается на ночевку у Шюкран, чтобы побыть наедине с собой, но Хазар и Миран приезжают в деревню вслед за девушкой.
Простит ли Рейян Хазара, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 91 серия 2 сезона доступна на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар