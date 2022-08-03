Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 91 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 91
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Насух отправляет Ярен в ссылку в деревню — и спасти девушку от пожизненной работы в свинарнике может только Харун. В это время Миран приезжает к Азизе, чтобы узнать, знала ли она про родословную Рейян. Однако бабушка в очередной раз гнет свою линию и врет внуку. Рейян же остается на ночевку у Шюкран, чтобы побыть наедине с собой, но Хазар и Миран приезжают в деревню вслед за девушкой.

Простит ли Рейян Хазара, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 91 серия 2 сезона доступна на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

