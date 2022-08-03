Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 89 смотреть онлайн
О сериале
Насух собирается выселить Ярен из дома Шадоглу, но у девушки есть свой козырь в рукаве, чтобы не покидать особняк. Генюль рассказывает Азату и Мирану о новых коварствах бабушки — Азизе совещалась с членами совета директоров в неформальной обстановке. Рейян отправляется с мужем в деревню, где живет Шюкран, чтобы поскорее залечить его раны.
Сможет ли Миран простить себя за грехи прошлого, увидишь в 89 эпизоде 2 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар