Ветреный. Сезон 2. Серия 89
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
89-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 89 смотреть онлайн

О сериале

Насух собирается выселить Ярен из дома Шадоглу, но у девушки есть свой козырь в рукаве, чтобы не покидать особняк. Генюль рассказывает Азату и Мирану о новых коварствах бабушки — Азизе совещалась с членами совета директоров в неформальной обстановке. Рейян отправляется с мужем в деревню, где живет Шюкран, чтобы поскорее залечить его раны.

Сможет ли Миран простить себя за грехи прошлого, увидишь в 89 эпизоде 2 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»