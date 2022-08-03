Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 88 смотреть онлайн
О сериале
Миран продолжает упрекать себя за то, как он поступил с Рейян в начале их отношений. Шадоглу замечают Ярен в компании Харуна и требуют от молодого человека объяснений. После ухода Азизе и Эсмы Султан наводит свои порядки в особняке Асланбеев и приводит новую управляющую дома — Асие. Между тем Азизе собирается отобрать у Шадоглу их бизнес.
Удастся ли главе клана Асланбеев воплотить в жизнь свои планы, узнаете в 88 серии 2 сезона мелодрамы.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар