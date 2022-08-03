Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 88 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 88
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Миран продолжает упрекать себя за то, как он поступил с Рейян в начале их отношений. Шадоглу замечают Ярен в компании Харуна и требуют от молодого человека объяснений. После ухода Азизе и Эсмы Султан наводит свои порядки в особняке Асланбеев и приводит новую управляющую дома — Асие. Между тем Азизе собирается отобрать у Шадоглу их бизнес.

Удастся ли главе клана Асланбеев воплотить в жизнь свои планы, узнаете в 88 серии 2 сезона мелодрамы. Продолжайте смотреть турецкий сериал «Ветреный» —оформляйте подписку на Wink и наслаждайтесь любимым проектом без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

