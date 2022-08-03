Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 87 смотреть онлайн

Азизе переезжает в новый дом, но не одна — с ней остается Эсма, что вызывает недоумение у Фырата. Миран же понимает, что конец истории близок, но его мучают угрызения совести за ошибки прошлого. Насух собирается рассказать Асланбею правду об убийце его отца, однако у него появляется причина не делать этого. В это время Ярен случайно узнает, что Рейян — приемная дочь Хазара.



