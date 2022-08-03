Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 87 смотреть онлайн
О сериале
Азизе переезжает в новый дом, но не одна — с ней остается Эсма, что вызывает недоумение у Фырата. Миран же понимает, что конец истории близок, но его мучают угрызения совести за ошибки прошлого. Насух собирается рассказать Асланбею правду об убийце его отца, однако у него появляется причина не делать этого. В это время Ярен случайно узнает, что Рейян — приемная дочь Хазара.
Что будет делать Ярен с полученной информацией, увидим в новом эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 2 сезон, 87 серия доступны на нашем онлайн-сервисе Wink в HD-качестве прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар