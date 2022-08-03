Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 85 смотреть онлайн
О сериале
Элиф сравнивает Мирана с Азизе, не подозревая, что ее брат просто играет роль врага Хазара. Шюкран возвращается в дом Асланбеев в расстроенных чувствах, но Рейян рассказывает бабушке о плане ее внука и просит потерпеть. В это время Азизе едет к последнему свидетелю убийства Дильшах и Мехмета, чтобы заставить его молчать. Однако не только она хочет поговорить с пастухом — его также разыскивают Хазар с Джиханом и Миран.
Кто первым доберется до свидетеля, узнаем в 85 эпизоде сериала «Ветреный». Онлайн в хорошем качестве турецкую историю можно смотреть на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар