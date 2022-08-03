Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 85 смотреть онлайн

Элиф сравнивает Мирана с Азизе, не подозревая, что ее брат просто играет роль врага Хазара. Шюкран возвращается в дом Асланбеев в расстроенных чувствах, но Рейян рассказывает бабушке о плане ее внука и просит потерпеть. В это время Азизе едет к последнему свидетелю убийства Дильшах и Мехмета, чтобы заставить его молчать. Однако не только она хочет поговорить с пастухом — его также разыскивают Хазар с Джиханом и Миран.



Кто первым доберется до свидетеля, узнаем в 85 эпизоде сериала «Ветреный». Онлайн в хорошем качестве турецкую историю можно смотреть на нашем сервисе Wink!

