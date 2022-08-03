Ветреный. Сезон 2. Серия 83
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
83-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 83 смотреть онлайн

О сериале

Насух приезжает к подруге Дильшах и просит женщину не рассказывать Хазару, что 30 лет назад именно он стал причиной расставания молодых людей. Рейян и Миран снова встречаются с родственником бывшего сотрудника полиции, но тот не хочет подставлять племянника — Азизе сломала его судьбу после ведения дела и добилась отставки. Однако молодые люди все равно узнают о еще одном свидетеле роковой ночи.

Кто видел убийство Дильшах и Мехмета, узнаем в новом эпизоде турецкого сериала «Ветреный» — 83 серия в хорошем качестве доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»