Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 83 смотреть онлайн
О сериале
Насух приезжает к подруге Дильшах и просит женщину не рассказывать Хазару, что 30 лет назад именно он стал причиной расставания молодых людей. Рейян и Миран снова встречаются с родственником бывшего сотрудника полиции, но тот не хочет подставлять племянника — Азизе сломала его судьбу после ведения дела и добилась отставки. Однако молодые люди все равно узнают о еще одном свидетеле роковой ночи.
Кто видел убийство Дильшах и Мехмета, узнаем в новом эпизоде турецкого сериала «Ветреный» — 83 серия в хорошем качестве доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар