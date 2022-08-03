Насух приезжает к подруге Дильшах и просит женщину не рассказывать Хазару, что 30 лет назад именно он стал причиной расставания молодых людей. Рейян и Миран снова встречаются с родственником бывшего сотрудника полиции, но тот не хочет подставлять племянника — Азизе сломала его судьбу после ведения дела и добилась отставки. Однако молодые люди все равно узнают о еще одном свидетеле роковой ночи.



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