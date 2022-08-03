Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 81 смотреть онлайн
О сериале
Султан говорит Фырату, что его положение в доме Асланбеев чуть выше прислуги. Генюль просит друга не расстраиваться и рассказывает, что хочет выйти на работу. Насух слышит разговор Хазара и Джихана и переживает, что вскоре все узнают правду об убийце. Шюкран помогает Шадоглу найти подругу погибшей Дильшах — но Азизе не устраивает то, что женщина общается с вражеской стороной.
Как поступит Азизе с истинной бабушкой Мирана, увидим в новом эпизоде турецкого сериала «Ветреный» — 81 серия уже доступна онлайн на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар