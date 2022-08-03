Ветреный. Сезон 2. Серия 81
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Сериалы
Ветреный
2-й сезон
81-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 81 смотреть онлайн

О сериале

Султан говорит Фырату, что его положение в доме Асланбеев чуть выше прислуги. Генюль просит друга не расстраиваться и рассказывает, что хочет выйти на работу. Насух слышит разговор Хазара и Джихана и переживает, что вскоре все узнают правду об убийце. Шюкран помогает Шадоглу найти подругу погибшей Дильшах — но Азизе не устраивает то, что женщина общается с вражеской стороной.

Как поступит Азизе с истинной бабушкой Мирана, увидим в новом эпизоде турецкого сериала «Ветреный» — 81 серия уже доступна онлайн на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»