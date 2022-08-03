Султан говорит Фырату, что его положение в доме Асланбеев чуть выше прислуги. Генюль просит друга не расстраиваться и рассказывает, что хочет выйти на работу. Насух слышит разговор Хазара и Джихана и переживает, что вскоре все узнают правду об убийце. Шюкран помогает Шадоглу найти подругу погибшей Дильшах — но Азизе не устраивает то, что женщина общается с вражеской стороной.



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