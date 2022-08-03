Пытаясь привести в чувство бывшую девушку Мирана, Асланбеи видят выходящего из лифта Харуна. Рейян верит, что это простое совпадение, однако ее муж подозревает жениха Ярен в заговоре. К тому же в гостиничном номере Миран замечает новую записку от анонима, в которой просят найти близкую подругу Дильшах. Однако Алсанбеи не могут улететь из Стамбула из-за погодных условий.



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