Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 80 смотреть онлайн
О сериале
Пытаясь привести в чувство бывшую девушку Мирана, Асланбеи видят выходящего из лифта Харуна. Рейян верит, что это простое совпадение, однако ее муж подозревает жениха Ярен в заговоре. К тому же в гостиничном номере Миран замечает новую записку от анонима, в которой просят найти близкую подругу Дильшах. Однако Алсанбеи не могут улететь из Стамбула из-за погодных условий.
Кем окажется подруга погибшей Дильшах, увидим в 80 серии. Оформляйте подписку на наш онлайн-сервис Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар