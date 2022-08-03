Ветреный. Сезон 2. Серия 80
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Сериалы
Ветреный
2-й сезон
80-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 80 смотреть онлайн

О сериале

Пытаясь привести в чувство бывшую девушку Мирана, Асланбеи видят выходящего из лифта Харуна. Рейян верит, что это простое совпадение, однако ее муж подозревает жениха Ярен в заговоре. К тому же в гостиничном номере Миран замечает новую записку от анонима, в которой просят найти близкую подругу Дильшах. Однако Алсанбеи не могут улететь из Стамбула из-за погодных условий.

Кем окажется подруга погибшей Дильшах, увидим в 80 серии. Оформляйте подписку на наш онлайн-сервис Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»