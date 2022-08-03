Ветреный. Сезон 2. Серия 79
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
79-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 79 смотреть онлайн

О сериале

Миран и Рейян отмечают День влюбленных в Стамбуле. Девушка признается мужу, что не может быть счастливой из-за страха все потерять. В отеле пара случайно пересекается с бывшей девушкой Мирана, о существовании которой молодой человек никогда не рассказывал. Тем временем Гюль сообщает Насуху, что видела фотографию из его кошелька в комнате Азизе.

Поймет ли Насух, кем на самом деле является его враг, узнаем в продолжении турецкой сказки о мести и любви. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 79 серия доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»