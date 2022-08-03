Миран и Рейян отмечают День влюбленных в Стамбуле. Девушка признается мужу, что не может быть счастливой из-за страха все потерять. В отеле пара случайно пересекается с бывшей девушкой Мирана, о существовании которой молодой человек никогда не рассказывал. Тем временем Гюль сообщает Насуху, что видела фотографию из его кошелька в комнате Азизе.



Поймет ли Насух, кем на самом деле является его враг, узнаем в продолжении турецкой сказки о мести и любви. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 79 серия доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

