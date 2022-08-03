Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 79 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Рейян отмечают День влюбленных в Стамбуле. Девушка признается мужу, что не может быть счастливой из-за страха все потерять. В отеле пара случайно пересекается с бывшей девушкой Мирана, о существовании которой молодой человек никогда не рассказывал. Тем временем Гюль сообщает Насуху, что видела фотографию из его кошелька в комнате Азизе.
Поймет ли Насух, кем на самом деле является его враг, узнаем в продолжении турецкой сказки о мести и любви. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 79 серия доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар