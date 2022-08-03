Рейян прощает Мирана и уезжает с ним в отель, где у девушки поднимается жар во время страшного сна. Хазар тоже видит кошмар, в котором Дильшах была жива после выстрела в ту роковую ночь. Миран, переживая за младшую сестру, серьезно говорит с Азатом и просит того заботиться о девушке. В это время Шадоглу и Асленбеи готовятся к совету директоров и выборам нового председателя — Азизе не сомневается, что голоса отдадут ей, но у Генюль свои планы на этот счет.



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