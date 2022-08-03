Ветреный. Сезон 2. Серия 77
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
77-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 77 смотреть онлайн

О сериале

Рейян прощает Мирана и уезжает с ним в отель, где у девушки поднимается жар во время страшного сна. Хазар тоже видит кошмар, в котором Дильшах была жива после выстрела в ту роковую ночь. Миран, переживая за младшую сестру, серьезно говорит с Азатом и просит того заботиться о девушке. В это время Шадоглу и Асленбеи готовятся к совету директоров и выборам нового председателя — Азизе не сомневается, что голоса отдадут ей, но у Генюль свои планы на этот счет.

Кто же возглавит бизнес, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 77 серия на русском языке доступна уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»