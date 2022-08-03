Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 77 смотреть онлайн
О сериале
Рейян прощает Мирана и уезжает с ним в отель, где у девушки поднимается жар во время страшного сна. Хазар тоже видит кошмар, в котором Дильшах была жива после выстрела в ту роковую ночь. Миран, переживая за младшую сестру, серьезно говорит с Азатом и просит того заботиться о девушке. В это время Шадоглу и Асленбеи готовятся к совету директоров и выборам нового председателя — Азизе не сомневается, что голоса отдадут ей, но у Генюль свои планы на этот счет.
Кто же возглавит бизнес, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 77 серия на русском языке доступна уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар