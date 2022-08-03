Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 76 смотреть онлайн
О сериале
Азат пытается остановить жену и умоляет не кончать жизнь самоубийством. В доме Шадоглу узнают, кто именно подстроил побег Элиф со свадьбы, после чего Джихан обещает развестись с Хандан и уезжает жить в отель. Между тем Азату и Элиф помогают уйти из дома Азизе целыми и невредимыми — и это очень не нравится старшей из Асланбеев. Хазар рассказывает Рейян о его общем плане с Мираном продолжать вражду только на людях.
Поймет ли Рейян отца и мужа, узнаем в 76 серии турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно на нашем сервисе без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар