Ветреный. Сезон 2. Серия 76
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
76-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 76 смотреть онлайн

О сериале

Азат пытается остановить жену и умоляет не кончать жизнь самоубийством. В доме Шадоглу узнают, кто именно подстроил побег Элиф со свадьбы, после чего Джихан обещает развестись с Хандан и уезжает жить в отель. Между тем Азату и Элиф помогают уйти из дома Азизе целыми и невредимыми — и это очень не нравится старшей из Асланбеев. Хазар рассказывает Рейян о его общем плане с Мираном продолжать вражду только на людях.

Поймет ли Рейян отца и мужа, узнаем в 76 серии турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно на нашем сервисе без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»