Азат пытается остановить жену и умоляет не кончать жизнь самоубийством. В доме Шадоглу узнают, кто именно подстроил побег Элиф со свадьбы, после чего Джихан обещает развестись с Хандан и уезжает жить в отель. Между тем Азату и Элиф помогают уйти из дома Азизе целыми и невредимыми — и это очень не нравится старшей из Асланбеев. Хазар рассказывает Рейян о его общем плане с Мираном продолжать вражду только на людях.



Поймет ли Рейян отца и мужа, узнаем в 76 серии турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно на нашем сервисе без рекламы!

