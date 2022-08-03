Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 75 смотреть онлайн
О сериале
Фырат заявляет Мирану, что выходит из игры и больше не станет помогать ему в мести. Шадоглу готовятся к свадьбе Элифа и Азата — и Азизе узнает о предстоящем празднике. Женщина решает вмешаться и вернуть внучку обратно в особняк Асланбеев, но делает это не своими руками. Элиф же собирается раз и навсегда остановить вражду между двумя семьями.
На какой поступок решится Элиф, узнаем в 75 эпизоде мелодрамы о мести. Оставайтесь на Wink, запасайтесь попкорном и включайте сериал «Ветреный» — онлайн на русском языке он доступен уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар