Ветреный. Сезон 2. Серия 75
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
75-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 75 смотреть онлайн

О сериале

Фырат заявляет Мирану, что выходит из игры и больше не станет помогать ему в мести. Шадоглу готовятся к свадьбе Элифа и Азата — и Азизе узнает о предстоящем празднике. Женщина решает вмешаться и вернуть внучку обратно в особняк Асланбеев, но делает это не своими руками. Элиф же собирается раз и навсегда остановить вражду между двумя семьями.

На какой поступок решится Элиф, узнаем в 75 эпизоде мелодрамы о мести. Оставайтесь на Wink, запасайтесь попкорном и включайте сериал «Ветреный» — онлайн на русском языке он доступен уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»