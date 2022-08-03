Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 75 смотреть онлайн

Фырат заявляет Мирану, что выходит из игры и больше не станет помогать ему в мести. Шадоглу готовятся к свадьбе Элифа и Азата — и Азизе узнает о предстоящем празднике. Женщина решает вмешаться и вернуть внучку обратно в особняк Асланбеев, но делает это не своими руками. Элиф же собирается раз и навсегда остановить вражду между двумя семьями.



На какой поступок решится Элиф, узнаем в 75 эпизоде мелодрамы о мести. Оставайтесь на Wink, запасайтесь попкорном и включайте сериал «Ветреный» — онлайн на русском языке он доступен уже сейчас!

