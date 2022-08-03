Ветреный. Сезон 2. Серия 73
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
73-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 73 смотреть онлайн

О сериале

Ханифе встречается с Азизе и продолжает собственную игру — она подстраивает разговор так, что Миран узнает правду о поджоге на ферме. Насух переживает, что Хазар вспомнит события трагической ночи, когда погибла Дильшах, и узнает настоящее имя убийцы. Генюль убеждает Фырата начать действовать против бабушки и переписать имущество на другого человека. В этом время Шюкран приглашает Хазара в дом Асланбеев, чем радует мстительную Азизе.

Почему глава семьи Асланбеев обрадовалась приезду врага, узнаем в 73 серии турецкой сказки о любви и мести. Смотреть сериал «Ветреный» без рекламы можно по подписке на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»