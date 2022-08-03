Ханифе встречается с Азизе и продолжает собственную игру — она подстраивает разговор так, что Миран узнает правду о поджоге на ферме. Насух переживает, что Хазар вспомнит события трагической ночи, когда погибла Дильшах, и узнает настоящее имя убийцы. Генюль убеждает Фырата начать действовать против бабушки и переписать имущество на другого человека. В этом время Шюкран приглашает Хазара в дом Асланбеев, чем радует мстительную Азизе.



Почему глава семьи Асланбеев обрадовалась приезду врага, узнаем в 73 серии турецкой сказки о любви и мести. Смотреть сериал «Ветреный» без рекламы можно по подписке на нашем онлайн-сервисе Wink!

