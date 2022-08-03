Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 73 смотреть онлайн
О сериале
Ханифе встречается с Азизе и продолжает собственную игру — она подстраивает разговор так, что Миран узнает правду о поджоге на ферме. Насух переживает, что Хазар вспомнит события трагической ночи, когда погибла Дильшах, и узнает настоящее имя убийцы. Генюль убеждает Фырата начать действовать против бабушки и переписать имущество на другого человека. В этом время Шюкран приглашает Хазара в дом Асланбеев, чем радует мстительную Азизе.
Почему глава семьи Асланбеев обрадовалась приезду врага, узнаем в 73 серии турецкой сказки о любви и мести. Смотреть сериал «Ветреный» без рекламы можно по подписке на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар