Ярен обнаруживает пропажу письма Дильшах и понимает, кто мог его украсть. Фырат не может успокоиться после тайного разговора с Хазаром и просит Эсму рассказать правду: кто же на самом деле убил Дильшах? Между тем Миран узнает, что сына ювелира видели вместе с Насухом, и решает, что Шадоглу специально подговорили мужчину солгать о кольце. На кладбище молодой Асланбей случайно пересекается с Хазаром и в ярости кричит на него.



Сможет ли Хазар доказать свою правоту, увидим в 71 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии подряд можно на нашем сервисе Wink прямо сейчас!

