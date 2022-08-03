Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 71 смотреть онлайн
О сериале
Ярен обнаруживает пропажу письма Дильшах и понимает, кто мог его украсть. Фырат не может успокоиться после тайного разговора с Хазаром и просит Эсму рассказать правду: кто же на самом деле убил Дильшах? Между тем Миран узнает, что сына ювелира видели вместе с Насухом, и решает, что Шадоглу специально подговорили мужчину солгать о кольце. На кладбище молодой Асланбей случайно пересекается с Хазаром и в ярости кричит на него.
Сможет ли Хазар доказать свою правоту, увидим в 71 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии подряд можно на нашем сервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар