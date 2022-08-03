Ветреный. Сезон 2. Серия 71
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
71-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 71 смотреть онлайн

О сериале

Ярен обнаруживает пропажу письма Дильшах и понимает, кто мог его украсть. Фырат не может успокоиться после тайного разговора с Хазаром и просит Эсму рассказать правду: кто же на самом деле убил Дильшах? Между тем Миран узнает, что сына ювелира видели вместе с Насухом, и решает, что Шадоглу специально подговорили мужчину солгать о кольце. На кладбище молодой Асланбей случайно пересекается с Хазаром и в ярости кричит на него.

Сможет ли Хазар доказать свою правоту, увидим в 71 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии подряд можно на нашем сервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»