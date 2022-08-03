Ветреный. Сезон 2. Серия 70
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
70-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 70 смотреть онлайн

О сериале

Эсма сообщает Мирану, что здоровье Азизе ухудшилось. Молодой Асланбей переживает по этому поводу и видит во сне, как его бабушка умирает. Рейян понимает, что ее муж всегда будет любить родственницу и может не отказаться от мести. Между тем Ханифе обыскивает комнату Ярен по просьбе Харуна, чтобы найти неотправленное письмо Дильшах. Попадает ей в руки и мягкая игрушка Гюль, в которой зашито еще одно доказательство невиновности Хазара.

Найдет ли Ханифе подтверждение лжи Азизе, увидим в 70 эпизоде очередной главы турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть подряд все серии 2 сезона можно прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»