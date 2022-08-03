Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 70 смотреть онлайн
О сериале
Эсма сообщает Мирану, что здоровье Азизе ухудшилось. Молодой Асланбей переживает по этому поводу и видит во сне, как его бабушка умирает. Рейян понимает, что ее муж всегда будет любить родственницу и может не отказаться от мести. Между тем Ханифе обыскивает комнату Ярен по просьбе Харуна, чтобы найти неотправленное письмо Дильшах. Попадает ей в руки и мягкая игрушка Гюль, в которой зашито еще одно доказательство невиновности Хазара.
Найдет ли Ханифе подтверждение лжи Азизе, увидим в 70 эпизоде очередной главы турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть подряд все серии 2 сезона можно прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар