Эсма сообщает Мирану, что здоровье Азизе ухудшилось. Молодой Асланбей переживает по этому поводу и видит во сне, как его бабушка умирает. Рейян понимает, что ее муж всегда будет любить родственницу и может не отказаться от мести. Между тем Ханифе обыскивает комнату Ярен по просьбе Харуна, чтобы найти неотправленное письмо Дильшах. Попадает ей в руки и мягкая игрушка Гюль, в которой зашито еще одно доказательство невиновности Хазара.



Найдет ли Ханифе подтверждение лжи Азизе, увидим в 70 эпизоде очередной главы турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть подряд все серии 2 сезона можно прямо сейчас!

