Ветреный. Сезон 2. Серия 69
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
69-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 69 смотреть онлайн

О сериале

Азат включается в бизнес-дела Шадоглу и просит родственников не ссориться с Асланбеями по рабочим вопросам — но не все рады тому, что молодой человек выходит на работу. Султан привозит Мирана и Рейян в психбольницу, чтобы познакомить их со своим врачом и доказать ложь Азизе. Тем временем глава клана Асланбеев пытается прогнать Шюкран обратно в деревню.

Кто помешает Азизе избавиться от бабушки Мирана? Ответ узнаем в 69 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»