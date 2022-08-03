Азат включается в бизнес-дела Шадоглу и просит родственников не ссориться с Асланбеями по рабочим вопросам — но не все рады тому, что молодой человек выходит на работу. Султан привозит Мирана и Рейян в психбольницу, чтобы познакомить их со своим врачом и доказать ложь Азизе. Тем временем глава клана Асланбеев пытается прогнать Шюкран обратно в деревню.



Кто помешает Азизе избавиться от бабушки Мирана? Ответ узнаем в 69 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

