Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 68 смотреть онлайн
О сериале
Насух просит сына больше не копаться в прошлом — глава семьи Шадоглу считает, что Миран ни за что не поверит в правду. Султан рассказывает молодым Асланбеям, что Азизе не увозила ее в Карс, а продержала ночь в психбольнице. Между тем Хазар встречается с Фыратом и открывает глаза молодого человека на происходящее.
Поверит ли Фырат отцу Рейян, узнаем в 68 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Все серии подряд онлайн доступны на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар