Насух просит сына больше не копаться в прошлом — глава семьи Шадоглу считает, что Миран ни за что не поверит в правду. Султан рассказывает молодым Асланбеям, что Азизе не увозила ее в Карс, а продержала ночь в психбольнице. Между тем Хазар встречается с Фыратом и открывает глаза молодого человека на происходящее.



Поверит ли Фырат отцу Рейян, узнаем в 68 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Все серии подряд онлайн доступны на Wink уже сейчас!

