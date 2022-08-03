Ветреный. Сезон 2. Серия 68
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
68-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 68 смотреть онлайн

О сериале

Насух просит сына больше не копаться в прошлом — глава семьи Шадоглу считает, что Миран ни за что не поверит в правду. Султан рассказывает молодым Асланбеям, что Азизе не увозила ее в Карс, а продержала ночь в психбольнице. Между тем Хазар встречается с Фыратом и открывает глаза молодого человека на происходящее.

Поверит ли Фырат отцу Рейян, узнаем в 68 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Все серии подряд онлайн доступны на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»