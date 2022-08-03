Ветреный. Сезон 2. Серия 67
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
67-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 67 смотреть онлайн

О сериале

Азизе обещает Мирану, что служанка Шадоглу ответит за свой поступок — однако в это же время женщина думает, как распутать дело. Между тем к Ханифе в участок приходит доброжелатель и предлагает вытащить ее в обмен на сотрудничество. В особняке Асланбеев узнают, что изготовивший кольцо для погибшей Дильшах ювелир скончался, и его сын больше не намерен скрывать правду.

Признается ли родственник ювелира, кто на самом деле заказал украшение, увидим в 67 серии турецкого сериала «Ветреный». Смотреть серии подряд можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»