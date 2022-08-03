Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 67 смотреть онлайн
О сериале
Азизе обещает Мирану, что служанка Шадоглу ответит за свой поступок — однако в это же время женщина думает, как распутать дело. Между тем к Ханифе в участок приходит доброжелатель и предлагает вытащить ее в обмен на сотрудничество. В особняке Асланбеев узнают, что изготовивший кольцо для погибшей Дильшах ювелир скончался, и его сын больше не намерен скрывать правду.
Признается ли родственник ювелира, кто на самом деле заказал украшение, увидим в 67 серии турецкого сериала «Ветреный». Смотреть серии подряд можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар