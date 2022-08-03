Азизе обещает Мирану, что служанка Шадоглу ответит за свой поступок — однако в это же время женщина думает, как распутать дело. Между тем к Ханифе в участок приходит доброжелатель и предлагает вытащить ее в обмен на сотрудничество. В особняке Асланбеев узнают, что изготовивший кольцо для погибшей Дильшах ювелир скончался, и его сын больше не намерен скрывать правду.



Признается ли родственник ювелира, кто на самом деле заказал украшение, увидим в 67 серии турецкого сериала «Ветреный». Смотреть серии подряд можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

