Ветреный. Сезон 2. Серия 66
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
66-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 66 смотреть онлайн

О сериале

Зехра ставит ультиматум Азизе: либо она прекращает месть, либо Миран узнает правду о родном отце. Ярен готовят к свадьбе с Харуном, но девушка не намерена выходить замуж за молодого человека и даже дает ему пощечину. Тем временем полиция находит подозреваемого в деле о поджоге загородного дома Шадоглу — и за решеткой внезапно оказывается Ханифе.

Почему арестовали Ханифе, узнаем в 66 эпизоде мелодрамы о любви и мести. Оставайтесь на нашем сервисе и смотрите онлайн турецкий сериал «Ветреный» — все серии доступны на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»