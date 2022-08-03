Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 66 смотреть онлайн
О сериале
Зехра ставит ультиматум Азизе: либо она прекращает месть, либо Миран узнает правду о родном отце. Ярен готовят к свадьбе с Харуном, но девушка не намерена выходить замуж за молодого человека и даже дает ему пощечину. Тем временем полиция находит подозреваемого в деле о поджоге загородного дома Шадоглу — и за решеткой внезапно оказывается Ханифе.
Почему арестовали Ханифе, узнаем в 66 эпизоде мелодрамы о любви и мести. Оставайтесь на нашем сервисе и смотрите онлайн турецкий сериал «Ветреный» — все серии доступны на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар