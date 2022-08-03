Зехра ставит ультиматум Азизе: либо она прекращает месть, либо Миран узнает правду о родном отце. Ярен готовят к свадьбе с Харуном, но девушка не намерена выходить замуж за молодого человека и даже дает ему пощечину. Тем временем полиция находит подозреваемого в деле о поджоге загородного дома Шадоглу — и за решеткой внезапно оказывается Ханифе.



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