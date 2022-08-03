После пожара отношения Хандан и Элиф портятся окончательно, так как женщина переживает за жизнь Азата. Зехра готовится к отъезду в деревню: она прячет письмо Дильшах в игрушку Гюль и договаривается о встрече с Азизе, чтобы обезопасить детей. Между тем Рейян случайно знакомится с Харуном в отеле — тот рассказывает девушке о помолвке с Ярен. Молодые Асланбеи возвращаются в особняк и узнают о пропаже Султан.



Куда Азизе увезла невестку, увидим в 65 эпизоде турецкого сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии можно на Wink уже сейчас!

