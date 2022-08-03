Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 65 смотреть онлайн
О сериале
После пожара отношения Хандан и Элиф портятся окончательно, так как женщина переживает за жизнь Азата. Зехра готовится к отъезду в деревню: она прячет письмо Дильшах в игрушку Гюль и договаривается о встрече с Азизе, чтобы обезопасить детей. Между тем Рейян случайно знакомится с Харуном в отеле — тот рассказывает девушке о помолвке с Ярен. Молодые Асланбеи возвращаются в особняк и узнают о пропаже Султан.
Куда Азизе увезла невестку, увидим в 65 эпизоде турецкого сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар