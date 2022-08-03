Ветреный. Сезон 2. Серия 65
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
65-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 65 смотреть онлайн

О сериале

После пожара отношения Хандан и Элиф портятся окончательно, так как женщина переживает за жизнь Азата. Зехра готовится к отъезду в деревню: она прячет письмо Дильшах в игрушку Гюль и договаривается о встрече с Азизе, чтобы обезопасить детей. Между тем Рейян случайно знакомится с Харуном в отеле — тот рассказывает девушке о помолвке с Ярен. Молодые Асланбеи возвращаются в особняк и узнают о пропаже Султан.

Куда Азизе увезла невестку, увидим в 65 эпизоде турецкого сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»