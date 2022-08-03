Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 64 смотреть онлайн
О сериале
В доме Асланбеев не всем спится после пережитого — Азизе проникает в комнату Султан и приказывает слугам увезти женщину. Зехре сообщают, что здоровье ее матери совсем плохо, но женщина не решается на поездку в родные края, ведь бабушка даже не видела внучек. Между тем Ханифе обещает сестре приглядывать за Элиф в доме Шадоглу.
Как продолжится турецкая сказка о любви и мести, узнаем в 64 эпизоде. Оформляйте подписку на Wink и наслаждайтесь сериалом «Ветреный». Смотреть онлайн все серии на русском можно без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар