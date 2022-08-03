Ветреный. Сезон 2. Серия 64
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
64-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 64 смотреть онлайн

О сериале

В доме Асланбеев не всем спится после пережитого — Азизе проникает в комнату Султан и приказывает слугам увезти женщину. Зехре сообщают, что здоровье ее матери совсем плохо, но женщина не решается на поездку в родные края, ведь бабушка даже не видела внучек. Между тем Ханифе обещает сестре приглядывать за Элиф в доме Шадоглу.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»