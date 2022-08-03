В доме Асланбеев не всем спится после пережитого — Азизе проникает в комнату Султан и приказывает слугам увезти женщину. Зехре сообщают, что здоровье ее матери совсем плохо, но женщина не решается на поездку в родные края, ведь бабушка даже не видела внучек. Между тем Ханифе обещает сестре приглядывать за Элиф в доме Шадоглу.



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