На ферму Шадоглу приезжают все — полицейские, пожарные и члены враждующих семей. Азат говорит Мирану, что в долгу перед ним, так как тот спас его несмотря на неприязнь. Азизе заявляет, что ферму подожгли сами Шадоглу — якобы так семья решила скомпрометировать Асланбеев. Миран решает увезти жену в отель, чтобы провести хотя бы одну спокойную ночь без пламенных речей бабушки.



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