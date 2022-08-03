Ветреный. Сезон 2. Серия 63
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
63-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 63 смотреть онлайн

О сериале

На ферму Шадоглу приезжают все — полицейские, пожарные и члены враждующих семей. Азат говорит Мирану, что в долгу перед ним, так как тот спас его несмотря на неприязнь. Азизе заявляет, что ферму подожгли сами Шадоглу — якобы так семья решила скомпрометировать Асланбеев. Миран решает увезти жену в отель, чтобы провести хотя бы одну спокойную ночь без пламенных речей бабушки.

Кто же на самом деле поджег ферму, узнаем в 63 серии. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — в хорошем качестве мелодрама доступна уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»