Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 63 смотреть онлайн
О сериале
На ферму Шадоглу приезжают все — полицейские, пожарные и члены враждующих семей. Азат говорит Мирану, что в долгу перед ним, так как тот спас его несмотря на неприязнь. Азизе заявляет, что ферму подожгли сами Шадоглу — якобы так семья решила скомпрометировать Асланбеев. Миран решает увезти жену в отель, чтобы провести хотя бы одну спокойную ночь без пламенных речей бабушки.
Кто же на самом деле поджег ферму, узнаем в 63 серии. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — в хорошем качестве мелодрама доступна уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар