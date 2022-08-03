Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 62 смотреть онлайн
О сериале
Азизе узнает, что глава клана Шадоглу намерен провести свадьбу Элиф и Азата на ферме — и это становится ударом для женщины. Давным-давно влюбленные друг в друга Насух и Аише планировали пожениться именно в том месте, но из-за пожара девушка лишилась не только дома, но и любимого. Азизе решает отомстить за ошибки прошлого и выезжает на ферму, но в тот же самый момент там встречаются две молодые семьи — Асланбеи и Шадоглу.
Что задумала обиженная Азизе, увидим в очередном эпизоде турецкой сказки о любви. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 62 серия доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар