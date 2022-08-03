Ветреный. Сезон 2. Серия 62
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
62-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 62 смотреть онлайн

О сериале

Азизе узнает, что глава клана Шадоглу намерен провести свадьбу Элиф и Азата на ферме — и это становится ударом для женщины. Давным-давно влюбленные друг в друга Насух и Аише планировали пожениться именно в том месте, но из-за пожара девушка лишилась не только дома, но и любимого. Азизе решает отомстить за ошибки прошлого и выезжает на ферму, но в тот же самый момент там встречаются две молодые семьи — Асланбеи и Шадоглу.

Что задумала обиженная Азизе, увидим в очередном эпизоде турецкой сказки о любви. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 62 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»