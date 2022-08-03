Азизе узнает, что глава клана Шадоглу намерен провести свадьбу Элиф и Азата на ферме — и это становится ударом для женщины. Давным-давно влюбленные друг в друга Насух и Аише планировали пожениться именно в том месте, но из-за пожара девушка лишилась не только дома, но и любимого. Азизе решает отомстить за ошибки прошлого и выезжает на ферму, но в тот же самый момент там встречаются две молодые семьи — Асланбеи и Шадоглу.



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