Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 61 смотреть онлайн
О сериале
Насух признается, что готов пойти на крайние меры, чтобы остановить Азизе. У других членов семьи Шадоглу тоже есть переживания — Хандан понимает, что брак Элиф и Азата не остановит войну, а только подольет масла в огонь. Насух же готов провести свадьбу на загородной ферме и пригласить на нее весь Мидьят. Между тем Миран и Рейян ищут настоящего убийцу Дильшах и Мехмета, но им сообщают, что архивные документы сгорели при пожаре в полиции.
Найдут ли молодые Асланбеи доказательство того, что Хазар не убивал родителей Мирана, узнаем в новом эпизоде мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — 61 серия доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар