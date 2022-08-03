Насух признается, что готов пойти на крайние меры, чтобы остановить Азизе. У других членов семьи Шадоглу тоже есть переживания — Хандан понимает, что брак Элиф и Азата не остановит войну, а только подольет масла в огонь. Насух же готов провести свадьбу на загородной ферме и пригласить на нее весь Мидьят. Между тем Миран и Рейян ищут настоящего убийцу Дильшах и Мехмета, но им сообщают, что архивные документы сгорели при пожаре в полиции.



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