Ветреный. Сезон 2. Серия 61
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
61-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 61 смотреть онлайн

О сериале

Насух признается, что готов пойти на крайние меры, чтобы остановить Азизе. У других членов семьи Шадоглу тоже есть переживания — Хандан понимает, что брак Элиф и Азата не остановит войну, а только подольет масла в огонь. Насух же готов провести свадьбу на загородной ферме и пригласить на нее весь Мидьят. Между тем Миран и Рейян ищут настоящего убийцу Дильшах и Мехмета, но им сообщают, что архивные документы сгорели при пожаре в полиции.

Найдут ли молодые Асланбеи доказательство того, что Хазар не убивал родителей Мирана, узнаем в новом эпизоде мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — 61 серия доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»