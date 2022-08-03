Ветреный. Сезон 2. Серия 60
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
60-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 60 смотреть онлайн

О сериале

Миран понимает, что их семейному счастью с Рейян постоянно мешают — у них был только один спокойный день. В доме Шадоглу тоже не все гладко — Элиф смотрит подарки от Хандан и плачет одна в спальне. Тем временем Азизе собирается вызволить внучку из вражеского особняка и собирает охрану. Миран просит бабушку не делать этого и в одиночестве отправляется к Шадоглу, где встречается лицом к лицу с Азатом.

Заберут ли Асланбеи Элиф обратно домой, узнаем в еще одном эпизоде сериала «Ветреный» — 60 серия на русском языке доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»