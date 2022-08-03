Миран понимает, что их семейному счастью с Рейян постоянно мешают — у них был только один спокойный день. В доме Шадоглу тоже не все гладко — Элиф смотрит подарки от Хандан и плачет одна в спальне. Тем временем Азизе собирается вызволить внучку из вражеского особняка и собирает охрану. Миран просит бабушку не делать этого и в одиночестве отправляется к Шадоглу, где встречается лицом к лицу с Азатом.



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