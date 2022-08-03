Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 60 смотреть онлайн
О сериале
Миран понимает, что их семейному счастью с Рейян постоянно мешают — у них был только один спокойный день. В доме Шадоглу тоже не все гладко — Элиф смотрит подарки от Хандан и плачет одна в спальне. Тем временем Азизе собирается вызволить внучку из вражеского особняка и собирает охрану. Миран просит бабушку не делать этого и в одиночестве отправляется к Шадоглу, где встречается лицом к лицу с Азатом.
Заберут ли Асланбеи Элиф обратно домой, узнаем в еще одном эпизоде сериала «Ветреный» — 60 серия на русском языке доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар