Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 59 смотреть онлайн

Султан обвиняет Рейян в побеге Элиф в дом Шадоглу. Азизе приходит в ярость из-за того, что девушка знала о чувствах ее внучки к врагу и ничего не сообщила ей. Тем временем в доме Шадоглу принимают невестку — Азат требует от каждого хорошего отношения к Элиф, однако Насух не может сдержать своих эмоций и планирует дальше мстить Азизе. Хазар решает подружиться с наследницей Асланбеев, чтобы сгладить ее пребывание в новом доме.



Как долго продлится брак Элиф и Азата, узнаем в 59 эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на Wink уже сейчас!

