Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 59 смотреть онлайн
О сериале
Султан обвиняет Рейян в побеге Элиф в дом Шадоглу. Азизе приходит в ярость из-за того, что девушка знала о чувствах ее внучки к врагу и ничего не сообщила ей. Тем временем в доме Шадоглу принимают невестку — Азат требует от каждого хорошего отношения к Элиф, однако Насух не может сдержать своих эмоций и планирует дальше мстить Азизе. Хазар решает подружиться с наследницей Асланбеев, чтобы сгладить ее пребывание в новом доме.
Как долго продлится брак Элиф и Азата, узнаем в 59 эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар