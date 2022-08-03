Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 59 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 59
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Султан обвиняет Рейян в побеге Элиф в дом Шадоглу. Азизе приходит в ярость из-за того, что девушка знала о чувствах ее внучки к врагу и ничего не сообщила ей. Тем временем в доме Шадоглу принимают невестку — Азат требует от каждого хорошего отношения к Элиф, однако Насух не может сдержать своих эмоций и планирует дальше мстить Азизе. Хазар решает подружиться с наследницей Асланбеев, чтобы сгладить ее пребывание в новом доме.

Как долго продлится брак Элиф и Азата, узнаем в 59 эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

