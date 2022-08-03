Азизе просит адвоката найти способ отобрать у Фырата имущество. Между тем в доме Асланбеев новый переполох — Эсма упала в обморок после разговора с главой семьи. Миран и Рейян провожают Элиф в аэропорт и пытаются выяснить, действительно ли она хочет покинуть город. Девушка убеждает молодых в твердости своих намерений.



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