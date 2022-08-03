Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 58 смотреть онлайн
О сериале
Азизе просит адвоката найти способ отобрать у Фырата имущество. Между тем в доме Асланбеев новый переполох — Эсма упала в обморок после разговора с главой семьи. Миран и Рейян провожают Элиф в аэропорт и пытаются выяснить, действительно ли она хочет покинуть город. Девушка убеждает молодых в твердости своих намерений.
Что задумала Элиф, узнаем в 58 эпизоде турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на наш сервис Wink и смотрите без рекламы сериал «Ветреный» — все серии подряд на русском доступны уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар