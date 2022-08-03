Ветреный. Сезон 2. Серия 58
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
58-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 58 смотреть онлайн

О сериале

Азизе просит адвоката найти способ отобрать у Фырата имущество. Между тем в доме Асланбеев новый переполох — Эсма упала в обморок после разговора с главой семьи. Миран и Рейян провожают Элиф в аэропорт и пытаются выяснить, действительно ли она хочет покинуть город. Девушка убеждает молодых в твердости своих намерений.

Что задумала Элиф, узнаем в 58 эпизоде турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на наш сервис Wink и смотрите без рекламы сериал «Ветреный» — все серии подряд на русском доступны уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»