Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 54 смотреть онлайн
О сериале
Рейян и Миран встречают рассвет вместе — девушка обещает, что больше никто не сможет пошатнуть ее доверие к мужу. Молодые Асланбеи приезжают в деревню, где раньше жила Дильшах. Миран хочет узнать у бабушки Шюкран, почему она бросила его в доме Азизе и пропала на 27 лет. И в итоге Асланбей придумывает способ быть ближе к новой родственнице — однако его решение нравится далеко не всем членам семьи.
Что задумал Миран, узнаем в новой главе турецкой мелодрамы «Ветреный» — 54 серия на русском языке уже ждет вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар