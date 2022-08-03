Рейян и Миран встречают рассвет вместе — девушка обещает, что больше никто не сможет пошатнуть ее доверие к мужу. Молодые Асланбеи приезжают в деревню, где раньше жила Дильшах. Миран хочет узнать у бабушки Шюкран, почему она бросила его в доме Азизе и пропала на 27 лет. И в итоге Асланбей придумывает способ быть ближе к новой родственнице — однако его решение нравится далеко не всем членам семьи.



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