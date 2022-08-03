Ветреный. Сезон 2. Серия 54
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
54-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 54 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Миран встречают рассвет вместе — девушка обещает, что больше никто не сможет пошатнуть ее доверие к мужу. Молодые Асланбеи приезжают в деревню, где раньше жила Дильшах. Миран хочет узнать у бабушки Шюкран, почему она бросила его в доме Азизе и пропала на 27 лет. И в итоге Асланбей придумывает способ быть ближе к новой родственнице — однако его решение нравится далеко не всем членам семьи.

Что задумал Миран, узнаем в новой главе турецкой мелодрамы «Ветреный» — 54 серия на русском языке уже ждет вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»