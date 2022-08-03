Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 52 смотреть онлайн
О сериале
Зехра понимает, что больше не может утаивать правду от дочери, и приходит в дом Асланбеев. Также она рассказывает Рейян и Мирану о том, что видела Азизе в реанимации — в тот день, когда чуть не погиб Хазар. Асланбею не нравится такой поступок бабушки, и он требует от нее объяснений. Между тем Джихан собирается продать старую фамильную ферму Шадоглу, что не устраивает Насуха.
Почему глава клана Шадоглу не хочет продавать загородный дом, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн 52 серию можно только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар