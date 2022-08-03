Ветреный. Сезон 2. Серия 52
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
52-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 52 смотреть онлайн

О сериале

Зехра понимает, что больше не может утаивать правду от дочери, и приходит в дом Асланбеев. Также она рассказывает Рейян и Мирану о том, что видела Азизе в реанимации — в тот день, когда чуть не погиб Хазар. Асланбею не нравится такой поступок бабушки, и он требует от нее объяснений. Между тем Джихан собирается продать старую фамильную ферму Шадоглу, что не устраивает Насуха.

Почему глава клана Шадоглу не хочет продавать загородный дом, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн 52 серию можно только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»