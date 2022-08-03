Зехра понимает, что больше не может утаивать правду от дочери, и приходит в дом Асланбеев. Также она рассказывает Рейян и Мирану о том, что видела Азизе в реанимации — в тот день, когда чуть не погиб Хазар. Асланбею не нравится такой поступок бабушки, и он требует от нее объяснений. Между тем Джихан собирается продать старую фамильную ферму Шадоглу, что не устраивает Насуха.



Почему глава клана Шадоглу не хочет продавать загородный дом, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн 52 серию можно только на нашем сервисе Wink!

