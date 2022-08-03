Фырат защищает женскую половину дома Асланбеев и говорит Азизе, что не даст отправить свою мать Эсму в Европу — и Миран солидарен с ним. Глава клана, пытаясь защитить доброе имя, твердит всем, что оберегает родных от угроз Шадоглу. Также Азизе рассказывает Мирану, что Ярен в тайне от всех подписала документы на развод, подделав подпись Рейян. Тем временем Джихан просит Азата жениться на Элиф, чтобы спасти семью и прекратить вражду.



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