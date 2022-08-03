Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 51 смотреть онлайн
О сериале
Фырат защищает женскую половину дома Асланбеев и говорит Азизе, что не даст отправить свою мать Эсму в Европу — и Миран солидарен с ним. Глава клана, пытаясь защитить доброе имя, твердит всем, что оберегает родных от угроз Шадоглу. Также Азизе рассказывает Мирану, что Ярен в тайне от всех подписала документы на развод, подделав подпись Рейян. Тем временем Джихан просит Азата жениться на Элиф, чтобы спасти семью и прекратить вражду.
Помирятся ли семьи Шадоглу и Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 51 серия на русском языке доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар