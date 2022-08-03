Ветреный. Сезон 2. Серия 51
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
51-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 51 смотреть онлайн

О сериале

Фырат защищает женскую половину дома Асланбеев и говорит Азизе, что не даст отправить свою мать Эсму в Европу — и Миран солидарен с ним. Глава клана, пытаясь защитить доброе имя, твердит всем, что оберегает родных от угроз Шадоглу. Также Азизе рассказывает Мирану, что Ярен в тайне от всех подписала документы на развод, подделав подпись Рейян. Тем временем Джихан просит Азата жениться на Элиф, чтобы спасти семью и прекратить вражду.

Помирятся ли семьи Шадоглу и Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 51 серия на русском языке доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»