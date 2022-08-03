Миран узнает, что Элиф помогла его жене проникнуть ночью в особняк. Рейян сообщает родителям, что уходит жить к мужу, но Хазар решает не препятствовать дочери. Миран приезжает в деревню, где провела свое детство Дильшах, и неожиданно узнает правду о единственной жительнице дома. Между тем Азизе сообщает Генюль, Элиф и Эсме, что они отправляются в Европу, но в ее план вмешивается Фырат.



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