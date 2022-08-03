Ветреный. Сезон 2. Серия 50
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
50-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 50 смотреть онлайн

О сериале

Миран узнает, что Элиф помогла его жене проникнуть ночью в особняк. Рейян сообщает родителям, что уходит жить к мужу, но Хазар решает не препятствовать дочери. Миран приезжает в деревню, где провела свое детство Дильшах, и неожиданно узнает правду о единственной жительнице дома. Между тем Азизе сообщает Генюль, Элиф и Эсме, что они отправляются в Европу, но в ее план вмешивается Фырат.

Уедут ли жительницы особняка Асланбеев, узнаем в 50 серии турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 2 сезон турецкого драмеди доступен без рекламы уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»