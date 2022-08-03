Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 50 смотреть онлайн
О сериале
Миран узнает, что Элиф помогла его жене проникнуть ночью в особняк. Рейян сообщает родителям, что уходит жить к мужу, но Хазар решает не препятствовать дочери. Миран приезжает в деревню, где провела свое детство Дильшах, и неожиданно узнает правду о единственной жительнице дома. Между тем Азизе сообщает Генюль, Элиф и Эсме, что они отправляются в Европу, но в ее план вмешивается Фырат.
Уедут ли жительницы особняка Асланбеев, узнаем в 50 серии турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 2 сезон турецкого драмеди доступен без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар