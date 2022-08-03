Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 49 смотреть онлайн
О сериале
Рейян находит Мирана в хижине на окраине города, но молодой человек даже здесь не хочет ее слушать. Девушка решает провести ночь на пороге дома и добивается внимания мужа, однако тот показывает ей документы о разводе. Разгневанная Рейян возвращается в особняк Шадоглу и обвиняет родителей в том, что те тайком отправили бумаги Мирану. Чтобы добиться расположения молодого Асланбея, девушка просит об одной услуге его ближайшего родственника.
Помирятся ли влюбленные после ссоры, узнаем в 49 серии 2 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» в хорошей озвучке и следить за судьбами героев можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар