Ветреный. Сезон 2. Серия 49
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
49-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 49 смотреть онлайн

О сериале

Рейян находит Мирана в хижине на окраине города, но молодой человек даже здесь не хочет ее слушать. Девушка решает провести ночь на пороге дома и добивается внимания мужа, однако тот показывает ей документы о разводе. Разгневанная Рейян возвращается в особняк Шадоглу и обвиняет родителей в том, что те тайком отправили бумаги Мирану. Чтобы добиться расположения молодого Асланбея, девушка просит об одной услуге его ближайшего родственника.

Помирятся ли влюбленные после ссоры, узнаем в 49 серии 2 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» в хорошей озвучке и следить за судьбами героев можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»