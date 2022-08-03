Рейян находит Мирана в хижине на окраине города, но молодой человек даже здесь не хочет ее слушать. Девушка решает провести ночь на пороге дома и добивается внимания мужа, однако тот показывает ей документы о разводе. Разгневанная Рейян возвращается в особняк Шадоглу и обвиняет родителей в том, что те тайком отправили бумаги Мирану. Чтобы добиться расположения молодого Асланбея, девушка просит об одной услуге его ближайшего родственника.



Помирятся ли влюбленные после ссоры, узнаем в 49 серии 2 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» в хорошей озвучке и следить за судьбами героев можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

