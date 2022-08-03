Рейян пытается вымолить прощение у Мирана, но супруг не хочет ее слышать. Азизе приходит в ярость, узнав о поступке Элиф, и хочет отправить внучку вместе с Генюль и Эсмой в Европу. Хазар переживает о том, что подставил невинного человека, однако мужчину убеждают в том, что он действовал правильно. Между тем Насух впервые называет Рейян членом семьи Шадоглу.



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