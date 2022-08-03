Ветреный. Сезон 2. Серия 47
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
47-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн

О сериале

Рейян пытается вымолить прощение у Мирана, но супруг не хочет ее слышать. Азизе приходит в ярость, узнав о поступке Элиф, и хочет отправить внучку вместе с Генюль и Эсмой в Европу. Хазар переживает о том, что подставил невинного человека, однако мужчину убеждают в том, что он действовал правильно. Между тем Насух впервые называет Рейян членом семьи Шадоглу.

Что же будет дальше происходить в сказке о любви и мести, узнаем в 47 эпизоде 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал на русском без рекламы доступен на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»