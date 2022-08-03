Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн
О сериале
Рейян пытается вымолить прощение у Мирана, но супруг не хочет ее слышать. Азизе приходит в ярость, узнав о поступке Элиф, и хочет отправить внучку вместе с Генюль и Эсмой в Европу. Хазар переживает о том, что подставил невинного человека, однако мужчину убеждают в том, что он действовал правильно. Между тем Насух впервые называет Рейян членом семьи Шадоглу.
Что же будет дальше происходить в сказке о любви и мести, узнаем в 47 эпизоде 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал на русском без рекламы доступен на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар