Ветреный. Сезон 2. Серия 44
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
44-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн

Сюжет

Хазар просит Рейян забыть о поисках правды и жить дальше. Маленькая Гюль подстраивает встречу сестры с Мираном, однако наследница Шадоглу все равно не хочет разговаривать с возлюбленным. Султан пытается убедить Элиф не рассказывать правду вражеской семье и видит, что у родственницы появился тайный возлюбленный. Между тем Насух просит как можно быстрее найти мужа для Ярен, чтобы избавить дом от интриг внучки.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»

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