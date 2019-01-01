Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн

Сюжет

Хазар просит Рейян забыть о поисках правды и жить дальше. Маленькая Гюль подстраивает встречу сестры с Мираном, однако наследница Шадоглу все равно не хочет разговаривать с возлюбленным. Султан пытаетс�я убедить Элиф не рассказывать правду вражеской семье и видит, что у родственницы появился тайный возлюбленный. Между тем Насух просит как можно быстрее найти мужа для Ярен, чтобы избавить дом от интриг внучки.



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