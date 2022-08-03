Зехра пытается узнать у мужа, есть ли у него еще письма от Дильшах. Между тем Азизе не понимает, кто шлет ей записки и пытается сбить с толку. К тому же у нее хранятся письма покойной матери внука, но отдать их женщина собирается только по завершении мести. Рейян и Миран приглашают на разговор с ювелиром, но в последний момент молодой Асланбей боится услышать правду.



Поговорят ли влюбленные со старым ювелиром, узнаем в 42 эпизоде 2 сезона турецкой повести. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть без рекламы его можно на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

