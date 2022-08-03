Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 42 смотреть онлайн
О сериале
Зехра пытается узнать у мужа, есть ли у него еще письма от Дильшах. Между тем Азизе не понимает, кто шлет ей записки и пытается сбить с толку. К тому же у нее хранятся письма покойной матери внука, но отдать их женщина собирается только по завершении мести. Рейян и Миран приглашают на разговор с ювелиром, но в последний момент молодой Асланбей боится услышать правду.
Поговорят ли влюбленные со старым ювелиром, узнаем в 42 эпизоде 2 сезона турецкой повести. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть без рекламы его можно на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар