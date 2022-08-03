Ветреный. Сезон 2. Серия 42
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
42-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 42 смотреть онлайн

О сериале

Зехра пытается узнать у мужа, есть ли у него еще письма от Дильшах. Между тем Азизе не понимает, кто шлет ей записки и пытается сбить с толку. К тому же у нее хранятся письма покойной матери внука, но отдать их женщина собирается только по завершении мести. Рейян и Миран приглашают на разговор с ювелиром, но в последний момент молодой Асланбей боится услышать правду.

Поговорят ли влюбленные со старым ювелиром, узнаем в 42 эпизоде 2 сезона турецкой повести. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть без рекламы его можно на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»