Элиф хочет рассказать Рейян правду о падении Хазара с лестницы, чтобы та помирилась с ее братом, однако Султан запрещает ей делать это ради безопасности Мирана — в противном случае Шадоглу отомстят им. Зехра в разговоре с Хазаром понимает, что тот не в курсе того, кем на самом деле ему приходится молодой Асланбей. Рейян, пытаясь найти письмо, приходит в комнату Ярен. Тем временем Азат рассказывает всем, что его сестра изначально знала о плане Азизе подставить их семью.



Как отреагируют Шадоглу, узнав о подлости Ярен, увидим в 39 эпизоде 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на русском языке уже можно на нашем сервисе Wink!

