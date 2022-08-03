Ветреный. Сезон 2. Серия 39
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
39-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 39 смотреть онлайн

О сериале

Элиф хочет рассказать Рейян правду о падении Хазара с лестницы, чтобы та помирилась с ее братом, однако Султан запрещает ей делать это ради безопасности Мирана — в противном случае Шадоглу отомстят им. Зехра в разговоре с Хазаром понимает, что тот не в курсе того, кем на самом деле ему приходится молодой Асланбей. Рейян, пытаясь найти письмо, приходит в комнату Ярен. Тем временем Азат рассказывает всем, что его сестра изначально знала о плане Азизе подставить их семью.

Как отреагируют Шадоглу, узнав о подлости Ярен, увидим в 39 эпизоде 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на русском языке уже можно на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»