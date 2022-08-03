Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 39 смотреть онлайн
О сериале
Элиф хочет рассказать Рейян правду о падении Хазара с лестницы, чтобы та помирилась с ее братом, однако Султан запрещает ей делать это ради безопасности Мирана — в противном случае Шадоглу отомстят им. Зехра в разговоре с Хазаром понимает, что тот не в курсе того, кем на самом деле ему приходится молодой Асланбей. Рейян, пытаясь найти письмо, приходит в комнату Ярен. Тем временем Азат рассказывает всем, что его сестра изначально знала о плане Азизе подставить их семью.
Как отреагируют Шадоглу, узнав о подлости Ярен, увидим в 39 эпизоде 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на русском языке уже можно на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар