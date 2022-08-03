Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
Элиф хочет рассказать Мирану правду, но не осмеливается. Хазар понимает, что от его репутации зависит будущее детей, и хочет восстановить справедливость. Азизе тоже несладко — женщина пытается понять, кому еще выгодно лишить ее спокойной жизни. Рейян приходит в особняк Асланбеев и просит Мирана помочь ей найти пропавшее письмо. Тем временем Исма решается на отчаянный шаг и приходит к дому Шадоглу.
Что задумала Исма, узнаете в 38 эпизоде 2 сезона турецкого сериала «Ветреный». На русском языке подряд смотреть все серии мелодрамы можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар