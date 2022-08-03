Элиф хочет рассказать Мирану правду, но не осмеливается. Хазар понимает, что от его репутации зависит будущее детей, и хочет восстановить справедливость. Азизе тоже несладко — женщина пытается понять, кому еще выгодно лишить ее спокойной жизни. Рейян приходит в особняк Асланбеев и просит Мирана помочь ей найти пропавшее письмо. Тем временем Исма решается на отчаянный шаг и приходит к дому Шадоглу.



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