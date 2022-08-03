Ветреный. Сезон 2. Серия 38
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
38-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн

О сериале

Элиф хочет рассказать Мирану правду, но не осмеливается. Хазар понимает, что от его репутации зависит будущее детей, и хочет восстановить справедливость. Азизе тоже несладко — женщина пытается понять, кому еще выгодно лишить ее спокойной жизни. Рейян приходит в особняк Асланбеев и просит Мирана помочь ей найти пропавшее письмо. Тем временем Исма решается на отчаянный шаг и приходит к дому Шадоглу.

Что задумала Исма, узнаете в 38 эпизоде 2 сезона турецкого сериала «Ветреный». На русском языке подряд смотреть все серии мелодрамы можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»