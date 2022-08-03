Хазар и Зехра убеждают свою дочь развестись с возлюбленным. Исма вспоминает недавний разговор с Фыратом и не понимает, что ей делать — женщине нужно спасать судьбы молодых, но и самой не погибнуть от рук Азизе. Миран хочет отправить Султан обратно в Карс, однако у нее находится веская причина оставаться в Мидьяте. Между тем Рейян отправляется на конную прогулку, но неожиданно к ней присоединяется еще один человек.



Разведется ли Рейян с Мираном, узнаешь в 37 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на наш сервис Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» онлайн и без рекламы!

