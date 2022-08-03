Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн
О сериале
Хазар и Зехра убеждают свою дочь развестись с возлюбленным. Исма вспоминает недавний разговор с Фыратом и не понимает, что ей делать — женщине нужно спасать судьбы молодых, но и самой не погибнуть от рук Азизе. Миран хочет отправить Султан обратно в Карс, однако у нее находится веская причина оставаться в Мидьяте. Между тем Рейян отправляется на конную прогулку, но неожиданно к ней присоединяется еще один человек.
Разведется ли Рейян с Мираном, узнаешь в 37 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на наш сервис Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» онлайн и без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар