Ветреный. Сезон 2. Серия 37
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
37-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн

О сериале

Хазар и Зехра убеждают свою дочь развестись с возлюбленным. Исма вспоминает недавний разговор с Фыратом и не понимает, что ей делать — женщине нужно спасать судьбы молодых, но и самой не погибнуть от рук Азизе. Миран хочет отправить Султан обратно в Карс, однако у нее находится веская причина оставаться в Мидьяте. Между тем Рейян отправляется на конную прогулку, но неожиданно к ней присоединяется еще один человек.

Разведется ли Рейян с Мираном, узнаешь в 37 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на наш сервис Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» онлайн и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»