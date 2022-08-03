Рейян убеждена, что Миран забрал пропавшее письмо и специально прячет его. Разговор супругов видит Азат и начинает угрожать Асланбею несмотря на уговоры девушки не трогать его. Ситуацию спасает Ярен — она предупреждает Фырата о возможном убийстве в особняке Шадоглу. Тем временем Хазар хочет выписаться из больницы, чтобы контролировать ситуацию в доме.



Бросит ли семью Рейян, уйдя с Мираном, узнаете в 36 эпизоде 2 сезоне сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

