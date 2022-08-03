Ветреный. Сезон 2. Серия 36
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
36-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн

О сериале

Рейян убеждена, что Миран забрал пропавшее письмо и специально прячет его. Разговор супругов видит Азат и начинает угрожать Асланбею несмотря на уговоры девушки не трогать его. Ситуацию спасает Ярен — она предупреждает Фырата о возможном убийстве в особняке Шадоглу. Тем временем Хазар хочет выписаться из больницы, чтобы контролировать ситуацию в доме.

Бросит ли семью Рейян, уйдя с Мираном, узнаете в 36 эпизоде 2 сезоне сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»